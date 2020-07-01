В Киеве ограничат часы работы кафе и кинотеатров из-за роста числа заражений коронавирусом

КИЕВ, 1 июля. /ТАСС/. Число новых случаев заражения коронавирусом в Киеве за минувшие сутки выросло на 101 до 5 138. Об этом сообщил на брифинге в среду мэр столицы Виталий Кличко.

"Количество жителей Киева, у которых за минувшие сутки обнаружили коронавирус, увеличилось на 101 человека. Заболели том числе и семь медиков. На сегодня в столице уже 5 138 подтвержденных случаев заболевания COVID-19", - сказал он.

В связи с ростом числа зараженных, сообщил мэр, Киев усиливает карантин. "Столичные власти приняли решение об усилении противоэпидемических мероприятий в Киеве: ограничено время работы заведений общественного питания и развлекательных заведений, в том числе, кинотеатров до 22:00", - сказал он.

Кроме того, сказал мэр, ограничивается время проведения массовых мероприятий культурного, развлекательного, спортивного, рекламного характера - до 22.00. "Эти меры вынужденные и направлены на сдерживание распространения болезни", - добавил Кличко.