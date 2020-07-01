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Липецкая прокуратура предупреждает о мошенниках, звонящих якобы из банка

За последние сутки жители региона перевели злоумышленникам в общей сложности более 6 млн рублей

ТАСС, 1 июля. Прокуратура по Липецкой области предупреждает жителей региона о телефонных мошенниках, звонящих якобы из банка.

"Если вам позвонили с неизвестного номера и представились сотрудниками правоохранительных органов либо служб безопасности банков - перезвоните в соответствующий орган, проверьте поступившую вам информацию. За последние сутки липчане перевели мошенникам в общей сложности более 6 млн рублей", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры по региону.

Так, в полицию с заявлением обратился пенсионер. Он сообщил, что ему на телефон позвонил незнакомый человек, представился сотрудником службы безопасности банка и предложил защитить его деньги от якобы незаконного списания со счета. Пенсионер перевел мошеннику почти 5,5 млн рублей.

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