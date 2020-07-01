ВЦИОМ: почти 60% россиян смотрели парад Победы по телевизору

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Более половины (59%) опрошенных жителей России смотрели парад Победы, прошедший 24 июня, по телевизору, свидетельствуют результаты опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте центра в среду.

"Каждый второй россиянин смотрел парад Победы - 61%. Из них 59% посмотрели парад по телевизору, а 2% лично присутствовали. Треть россиян заявили, что не смотрели парад (39%)", - говорится в обзоре на сайте ВЦИОМ. В материалах центра не уточняется, идет ли речь только о параде на Красной площади или о любом параде, состоявшемся 24 июня в России.

Согласно результатам опроса, респондентам понравились военная техника (29%), проход войск (15%), организация парада (10%), авиация (9%). 11% опрошенных заявили, что им понравилось все. Среди того, что не понравилось, 5% участников опроса выбрали вариант "мало иностранных гостей", 12% затруднились ответить. 66% опрошенных отметили, что нет ничего, что бы им не понравилось.

Более чем у трети (36%) респондентов парад Победы вызвал воодушевление, у 13% - надежду, еще у 11% - симпатию.

Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проведен 28 июня 2020 года среди 1 600 россиян старше 18 лет методом телефонного интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.