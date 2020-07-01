Около 400 тыс. жителей регионов России записались на голосование по поправкам в Москве

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Около 400 тыс. жителей регионов России записались на очное голосование по поправкам к Конституции РФ в Москве через систему "Мобильный избиратель". Об этом сообщил журналистам в среду зампредседателя Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.

"Москвичей-избирателей около 7,2 млн. Но к нам еще приписаны по системе "Мобильный избиратель" люди из других регионов, очень много из Московской области, которые бумажно могут голосовать в Москве. В результате это 400 тыс. человек, и [таким образом] избирателей в Москве оказалось 7,6 млн", - сказал Венедиктов.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что в дистанционном электронном голосовании по поправкам к Конституции РФ приняли участие порядка 15% избирателей столицы - более 1 млн человек. "Но мы считаем [долю] от [количества] москвичей, которые имеют право голосовать электронно", - прокомментировал Венедиктов.