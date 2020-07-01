Путин не будет участвовать в розыгрыше "Миллиона призов"

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин не будет участвовать в розыгрыше бонусов по столичной программе "Миллион призов" для участников общероссийского голосования по поправке к конституции. Об этом ТАСС сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Нет, не намерен", - ответил Песков на вопрос, получил ли Путин сертификат "Миллиона призов" и намерен ли им воспользоваться.

Глава государства в среду проголосовал по поправкам к конституции на участке в здании президиума РАН на юго-западе Москвы.

Любой житель столицы, пришедший на голосование, может принять участие в совместной программе правительства Москвы, Московской торгово-промышленной палаты и бизнеса "Миллион призов". Розыгрыш призов проводится ежедневно с 25 июня, последний состоится 2 июля в 14:00 мск. Участник программы может получить от 1 тыс. до 4 тыс. призовых баллов (один балл приравнен к одному рублю) и обменять их на скидки и бонусы партнеров программы - крупных торговых сетей, кафе и ресторанов.