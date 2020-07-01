Комиссия Думы проверяет на соответствие закону публикацию "Медузы" о Ржевском мемориале

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Комиссия Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела РФ изучает на предмет соответствия законодательству публикацию издания "Медуза" об обращении президента Владимира Путина к гражданам страны, записанном у нового памятника Советскому солдату во Ржеве, заявил глава комиссии Василий Пискарев.

"Публикации "Медузы" неоднократно попадали в поле зрения комиссии. В частности, данное издание предоставляло на своих страницах в интернете прямой доступ к сайтам, пропагандирующим наркотики. Мы внимательно изучаем эту (о мемориале во Ржеве - прим. ТАСС) и другие публикации на предмет их соответствия законодательству, в том числе для принятия возможных мер реагирования", - приводит слова депутата в среду его пресс-служба. В публикации "Медузы" говорится, что некоторые интернет-пользователи отметили схожесть мемориала с дементором - магическим существом из популярного цикла книг Джоан Роулинг о Гарри Поттере.

Пискарев добавил, что в настоящее время правоохранительные органы по инициативе комиссии проверяют более ранние публикации "Медузы" о распространении в России коронавирусной инфекции.