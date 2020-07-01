Космонавт Вагнер проголосовал с МКС по Конституции РФ через доверенное лицо на Земле

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Космонавт Иван Вагнер, который находится на борту Международной космической станции (МКС), проголосовал по поправкам к Конституции РФ через доверенное лицо - командира российского отряда космонавтов Олега Кононенко, который находился в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП). Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе российского Центра подготовки космонавтов (ЦПК).

"Иван Вагнер проголосовал по поправкам к Конституции России. Голосование с борта МКС осуществлялось через Олега Кононенко, который был доверенным лицом Вагнера и находился на связи с ним в ЦУП", - уточнили в ЦПК.

Кононенко зачитал Вагнеру информацию из избирательного бюллетеня и отметил по его просьбе необходимый пункт. После этого бюллетень опустили в переносную урну, которую для этого привезли в ЦУП, сообщили в ЦПК.

Космонавты с борта МКС голосуют всегда по одному сценарию, который прописан в документах. Для этого предусмотрена особая процедура: каждый космонавт выбирает доверенное лицо, которое приходит в ЦУП, где по закрытому каналу связи космонавт выражает свое решение, а доверенное лицо отражает его в бюллетене.

Коллега Вагнера по МКС космонавт Анатолий Иванишин стал первым в мире человеком, проголосовавшим с орбиты. 30 июня он смог проголосовать по поправкам к Конституции РФ дистанционно на специальном интернет-портале, поскольку имеет постоянную регистрацию в Москве. Онлайн-голосование, в котором принимали участие жители Москвы и Нижегородской области, началось 25 июня в 10:00 мск и завершилось в 20:00 мск 30 июня. Пользователям необходимо было авторизоваться на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появлялся после введения кода, который приходил в СМС на номер, указанный в личном кабинете.