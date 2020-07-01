Эксперт: вероятность заразиться коронавирусом контактным путем летом ниже, чем в холода

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Высокая температура сокращает продолжительность жизни нового коронавируса на поверхностях, поэтому вероятность заразиться контактно-бытовым путем летом меньше. Об этом сообщила в среду кандидат медицинских наук, ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова.

"Чем выше температура на улице, тем меньше живет на поверхностях вирус. Поэтому летом вероятность заражения контактно-бытовым путем (через использование ручек дверей, поручней, перил) снижается. Даже когда больной человек в теплое время года разговаривает или кашляет, вирусные частицы высыхают быстрее и риск заражения значительно уменьшается. Если зимой вирус может быть активен на поверхностях до трех дней, то летом его активность снижается до нескольких часов. Это касается разных поверхностей, в том числе металла, пластика и стекла", - приводит ее слова пресс-служба Минздрава РФ.

При этом Алимбарова отметила, что, несмотря на снижение вирусной активности, возможность заражения все равно сохраняется, поэтому пренебрегать средствами защиты не стоит. "Нужно продолжать соблюдение масочного режима в общественных местах, городском транспорте, чтобы защититься от возможного заражения", - добавила она.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщали, что новый коронавирус практически полностью теряет способность заражать людей при температуре воздуха от 30 градусов выше нуля. Полная нейтрализация коронавируса происходит при 70 градусах выше нуля, отметили в ведомстве.