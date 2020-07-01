Лига безопасного интернета за месяц выявила около 8,5 тыс. фейков о голосовании

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Активисты Лиги безопасного интернета за месяц выявили около 8,5 тыс. недостоверных сообщений о голосовании по поправкам к конституции. Об этом заявила в среду глава организации, член Общественной палаты Екатерина Мизулина на брифинге в ситуационном центре палаты.

"Мониторинг Лиги безопасного интернета по фейкам о голосовании стартовал 5 июня. За это время мы на сегодняшний день обнаружили 8 407 недостоверных сообщений", - сказала Мизулина.

В качестве примера она привела фейки, касающиеся вбросов бюллетеней на участках для голосования и других нарушений. В продвижении фейков используются боты, отметила Мизулина.

В свою очередь руководитель экспертно-консультативной группы ОП РФ по общественному контролю за дистанционным электронным голосованием Александр Малькевич отметил, что итоговый доклад по фейкам планируется представить 7 июля.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России, в двух регионах - Москве и Нижегородской области - сделать это было можно с помощью дистанционного электронного голосования. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.

Изначально голосование по поправкам в конституцию было запланировано на апрель, однако потом было перенесено из-за пандемии нового коронавируса.