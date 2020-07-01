Эксперт: регулярные физические нагрузки снижают риск респираторных заболеваний

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Регулярная умеренная физическая нагрузка снижает риск заразиться респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной. Полное отсутствие нагрузок или слишком сильное увлечение спортом могут дать обратный эффект, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова.

"Результаты исследований показали, что уровень физической нагрузки влияет на устойчивость человека к заражению. Те лица, которые не занимаются спортом и малоактивны в жизни, более подвержены заражению респираторными заболеваниями. Такой же эффект наблюдался и у тех, кто занимается спортом чрезмерно - с большими нагрузками и длительным восстановлением. Те же спортсмены и любители, которые занимаются спортом регулярно и с умеренной степенью нагрузки, продемонстрировали крайне низкую частоту респираторных инфекций по сравнению с двумя предыдущими группами", - приводит ее слова в среду пресс-служба Минздрава.

Алимбарова пояснила, что исследования влияния физической активности на возможность заразиться вирусами гриппа проводились с 1970-х годов.