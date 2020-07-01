{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: регулярные физические нагрузки снижают риск респираторных заболеваний

Полное отсутствие нагрузок или слишком сильное увлечение спортом могут дать обратный эффект, считает ведущий научный сотрудник центра им. Н.Ф. Гамалеи Людмила Алимбарова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Регулярная умеренная физическая нагрузка снижает риск заразиться респираторными инфекциями, в том числе коронавирусной. Полное отсутствие нагрузок или слишком сильное увлечение спортом могут дать обратный эффект, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова.

"Результаты исследований показали, что уровень физической нагрузки влияет на устойчивость человека к заражению. Те лица, которые не занимаются спортом и малоактивны в жизни, более подвержены заражению респираторными заболеваниями. Такой же эффект наблюдался и у тех, кто занимается спортом чрезмерно - с большими нагрузками и длительным восстановлением. Те же спортсмены и любители, которые занимаются спортом регулярно и с умеренной степенью нагрузки, продемонстрировали крайне низкую частоту респираторных инфекций по сравнению с двумя предыдущими группами", - приводит ее слова в среду пресс-служба Минздрава.

Алимбарова пояснила, что исследования влияния физической активности на возможность заразиться вирусами гриппа проводились с 1970-х годов.

Теги
Россия
Пандемия коронавируса нового типа
В Башкирии возобновили работу фудкортов в ТЦ и очный прием документов в вузы и колледжи
Работа объектов возобновляется при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил
Читать полностью