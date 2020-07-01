Голосование по поправкам к Конституции РФ завершилось в Якутии, Забайкалье и Приамурье

ТАСС, 1 июля. Избирательные участки в трех западных регионах ДФО - Амурской области, Забайкальском крае и Якутии - завершили работу в основной день голосования по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщили корреспонденты ТАСС в региональных избиркомах.

В Якутии, по состоянию на 18:00 местного времени (12:00 мск), явка на избирательных участках составила 50,4%, проголосовало более 331 тыс. человек. По мнению заместителя председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Якутии Антонины Григорьевой, самое главное в поправках к конституции - это закрепление социальных гарантий государства перед гражданами, "которые свидетельствуют о том, что основным принципом нашего государства является забота о гражданах".

В Амурской области и Забайкальском крае в 20:00 местного времени также завершилось голосование. В Приамурье, по данным на 18:00 (12:00 мск), на участки для голосования пришло более 347,7 тыс. граждан или 55,99% от всех зарегистрированных избирателей. В Забайкалье явка составила 56,46%, своим мнением по поправкам поделились 424 тыс. человек. Серьезных нарушений при голосовании в трех регионах к 12:00 мск не зафиксировано.

В разговоре с ТАСС член Совета Федерации от Забайкальского края Сергей Михайлов отметил качественную организацию голосования при пандемии коронавируса. Он также принял участие в опросе по распределению "народного бюджета", который проводился параллельно с голосованием по поправкам к конституции. По мнению Михайлова, опрос важен и позволит "высказать мнение, над чем необходимо поработать местным и региональным властям, чтобы решить проблемы".

"Явка довольно высока, особенно для летнего периода. Было найдено интересное решение - предоставить людям возможность проголосовать рядом с домом или даже на дому. Для этого не нужно иметь ограничений по здоровью, такой формат подходит для тех, кто пока не готов покинуть свое безопасное пространство", - сказала политконсультант Алена Август.

Голосование продолжается на данный момент в самом западном регионе Дальневосточного федерального округа - в Республике Бурятия.

О голосовании

Общероссийское голосование по поправкам к конституции началось 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, 1 июля. Подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.