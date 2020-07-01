Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса

"Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов [вызывающего] COVID-19 [вируса] в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения. Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию - прим. ТАСС) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром - прим. ТАСС), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека", - приводит слова Алимбаровой в среду пресс-служба Минздрава.

При этом существует также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, добавила Алимбарова. "Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", - пояснила она.

Специалист также отметила, что всего на сегодняшний день известно как минимум шесть разновидностей коронавируса. Однако нельзя однозначно сказать, что каждый из вариантов имеет какую-то территориальную принадлежность.

"В конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку", - заключила она.