{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Специалисты изучили около 200 мутаций нового коронавируса

При этом существует точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает, сообщила ведущий научный сотрудник Центра им. Гамалеи Людмила Алимбарова

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Исследователи выявили уже порядка 200 мутаций нового коронавируса, сообщила ведущий научный сотрудник Федерального научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи Минздрава России Людмила Алимбарова.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Существует несколько точек зрения относительно того, как быстро мутирует вирус и к чему это приводит. По некоторым данным, новый коронавирус мутирует медленнее, чем другие РНК-содержащие вирусы или вирус гриппа, для которого характерна частота мутаций 1 раз в 10 дней. Исследования геномов [вызывающего] COVID-19 [вируса] в разных регионах мира показали, что все его разновидности имеют общего предка, и определили те его участки, где чаще всего встречаются изменения. Эти мутации сравнивались с вирусами SARS-CoV-1 (вызывавшим так называемую атипичную пневмонию - прим. ТАСС) и MERS-CoV (вызывавшим ближневосточный респираторный синдром - прим. ТАСС), которые являются предшественниками COVID-19. Выяснилось, что в то время, как у SARS-CoV-1 известны около шести изменений, а у MERS-CoV - 350 изменений, у нового коронавируса на сегодняшний день изучены около 200. Это подтверждает, что COVID-19 продолжает адаптацию в организме человека", - приводит слова Алимбаровой в среду пресс-служба Минздрава.

При этом существует также точка зрения, что чем больше вирус мутирует, тем быстрее он ослабевает и будет меньше передаваться от одного человека к другому, добавила Алимбарова. "Это означает, что скоро вирус может стать одной из разновидностей обычных респираторных заболеваний, с которыми мы часто встречаемся в холодное время года", - пояснила она.

Специалист также отметила, что всего на сегодняшний день известно как минимум шесть разновидностей коронавируса. Однако нельзя однозначно сказать, что каждый из вариантов имеет какую-то территориальную принадлежность.

"В конкретном регионе могут распространяться несколько видов вируса. Это говорит о том, что на каждую территорию вирус попадает неоднократно и он претерпевает постоянные изменения. Эти мутации возникают у разных линий вируса независимо друг друга, что свидетельствует о том, что вирус продолжает адаптироваться к человеку", - заключила она.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Башкирии возобновили работу фудкортов в ТЦ и очный прием документов в вузы и колледжи
Работа объектов возобновляется при строгом соблюдении санитарно-эпидемиологических правил
Читать полностью