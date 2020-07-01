В Воронежской области разрешили открыть летние веранды кафе, гостиницы и фитнес-центры

ВОРОНЕЖ, 1 июля. /ТАСС/. Власти Воронежской области разрешили с 1 июля открыть в регионе летние веранды кафе и ресторанов, гостиницы, фитнес-центры, зоопарк, океанариум и возобновить спортивные соревнования без зрителей. В регионе также отменили требование самоизоляции для приезжающих из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга, сообщила в среду пресс-служба правительства Воронежской области.

"Общепиту разрешено открыть летние веранды и террасы при расстановке перегородок или расстоянии между столиками от 1,5 м. Возобновляется работа фитнес-центров и спортобъектов при единовременной загрузке не более 25% от их пропускной способности и индивидуальных занятиях. Разрешены занятия спортом на свежем воздухе на открытых уличных плоскостных площадках, общедоступных стадионах и иных открытых спортсооружениях", - говорится в сообщении на канале пресс-службы в Telegram.

По ее данным, также отменено требование самоизоляции для прибывших в Воронежскую область из Москвы, Подмосковья и Санкт-Петербурга. "Открываются гостиницы, зоопарк и океанариум. Разрешаются тренировки сборных команд страны и регионов России, профессиональных спортклубов и организаций по спортподготовке, возобновляются соревнования по игровым видам спорта (без зрителей)", - добавили в пресс-службе.

В Воронежской области за последние сутки выявлено 166 случаев заражения коронавирусной инфекцией, с начала пандемии общее число заразившихся в регионе выросло до 7 754, из них выздоровели 4 326 человек, 47 умерли. По данным на 1 июля, в Воронежской области коэффициент распространения инфекции составляет 0,92 (при норме 0,8), свободный коечный фонд для лечения COVID-19 равен 34,8% (при норме 50%), тестирование на 100 тыс. жителей - 200,4 (при норме 90).

Режим повышенной готовности был введен в Воронежской области с 17 марта, режим всеобщей самоизоляции - с 31 марта. С 12 мая жители региона обязаны соблюдать масочный режим и социальную дистанцию 1,5-2 м в общественном транспорте, аптеках, магазинах. С 20 мая регион начал первый этап снятия введенных ограничений: возобновили работу промтоварные магазины площадью до 400 кв. м, открылись дежурные группы в детсадах. В настоящее время в регионе сохраняется режим самоизоляции для людей старше 65 лет, закрыты площадки предприятий бытовых услуг, кинотеатры, библиотеки.