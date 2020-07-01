В Самаре мужчина проголосовал по поправкам к конституции за жену и дочь

ТАСС, 1 июля. Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента в Самаре, где мужчина проголосовал по поправкам к Конституции РФ за жену и дочь. Об этом сообщили ТАСС в среду в пресс-службе избирательной комиссии региона.

"Такой инцидент был, проверку проводят правоохранители", - сказал собеседник агентства.

По его словам, мужчина угрожал членам комиссии - двум женщинам, которые были вынуждены выдать ему бюллетени на имя родственников. "Данные бюллетени будут признаны недействительными", - отметили в региональном избиркоме.

Собеседник агентства добавил, что сейчас нарушений, которые могли бы повлиять на голосование, не зафиксировано.

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования, согласно указу президента РФ Владимира Путина, - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции. Согласно постановлению Центризбиркома России, участки для голосования открыты с 25 июня по 1 июля с 08:00 до 20:00 по местному времени во всех регионах РФ, подсчет голосов будет осуществляться после 20:00 по местному времени 1 июля по всем семи дням голосования.