Сады и скверы Петербурга останутся закрытыми до 2 июля из-за непогоды

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июля. /ТАСС/. Правительство Санкт-Петербурга решило не открывать сады и скверы города до 2 июля в связи с ожидающимся повторным усилением порывов ветра и дождями. Общественные территории закрыли накануне, сообщила в среду пресс-служба комитета по благоустройству Санкт-Петербурга.

"Комитет по благоустройству продолжает работу в особом режиме. По сообщению Гидрометцентра, неблагоприятная погода сохраняется, ожидаются порывы ветра до 17 м/с и дожди. В связи с этим принято решение как минимум до 2 июля не открывать сады и скверы, закрытые накануне", - говорится в сообщении.

Во вторник сотрудники садово-парковых предприятий установили 57 случаев падения деревьев из-за сильных порывов ветра. По сообщению дежурной службы комитета, 18 деревьев упали на проезжую часть. В результате падения одного из деревьев на Институтском проспекте пострадали четыре человека. Коммунальное предприятие "Водоканал Санкт-Петербурга" зафиксировало 57 заявок о подтоплении на улицах и во дворах преимущественно Приморского, Красносельского и Кировского районов города.