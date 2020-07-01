Учитель года советует перед ЕГЭ повторить теорию и освоить дыхательную гимнастику

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Выпускникам, которые будут сдавать в этом году Единый государственный экзамен (ЕГЭ), следует повторить всю пройденную теорию, вспомнить определения и освоить дыхательную гимнастику, чтобы привести себя в тонус. Такие советы в среду в беседе с ТАСС высказал победитель всероссийского конкурса "Учитель года России - 2018", преподаватель обществознания и права математической школы №1 имени Х.И. Ибрагимова в Грозном Алихан Динаев.

"В последние дни я бы посоветовал повторить всю теорию, пробежаться по определениям, особенно, если речь идет о гуманитарных предметах, и, конечно, обязательно ежедневно уделять хотя бы несколько часов подготовке", - сказал Динаев.

Он добавил, что нужно правильно психологически настроиться на ЕГЭ, поэтому не будет лишним потренироваться как следует в "максимально боевых условиях", например, организовать дома что-то вроде пробного экзамена.

Что делать со страхом

У выпускника не получится в полной мере избавиться от страха перед экзаменом, считает Динаев. ЕГЭ - это очень важный рубеж.

"Полностью избавиться от страха невозможно, но я всегда своим ученикам советую использовать физические упражнения как перед экзаменом, так и в ограниченной форме на экзамене. В том числе использовать дыхательную гимнастику. Это очень важно и полезно, это приводит ученика в тонус, он начинает лучше себя чувствовать. Научно доказано, если человек находится в хорошем физическом расположении, то он выполняет тестовые и контрольные работы лучше, чем в плохом физическом состоянии", - отметил собеседник агентства.

Так, чтобы привести себя в тонус, Динаев советует школьникам использовать простую методику - дыхание по квадрату.

"Нужно закрыть глаза и в течение четырех секунд медленно вдыхать через нос, вдохнув, также считая до четырех, задержать дыхание. Потом четыре секунды выдыхать и на четыре секунды задержать дыхание. Повторять этот цикл хотя бы минуту. Это один из самых популярных приемов медитации и релаксации, который моментально приводит человека в боевое состояние, необходимое на экзамене", - пояснил Динаев.

Какая польза от шпаргалок

Выпускники, которые используют на экзамене шпаргалки, очень рискуют и играют с огнем, продолжает Динаев.

"Это чревато неблагоприятными последствиями. Контроль на экзамене очень серьезный, если учеников поймают со шпаргалками, то им грозят большие проблемы, их результат аннулируется, в этом году они сдать не смогут, более того, они привлекаются к административной ответственности", - объяснил он.

Однако от шпаргалок есть и некоторый толк. Например, некоторые ученики берут с собой шпаргалки специально, чтобы чувствовать себя на экзамене уверенно. При этом они их не используют.

"Нельзя забывать, что если человек от руки пишет шпаргалку, то в этом есть большая польза, поскольку он пишет, читает, запоминает. Но использовать их на экзамене я не рекомендую. Это слишком опасно, и это попытка обмануть самого себя", - заключил Динаев.

Говоря о результатах ЕГЭ, собеседник агентства отметил, что пандемия на них, скорее всего, существенно не отразится, поскольку у школьников есть масса возможностей подготовиться к экзамену. "Подавляющее большинство учеников превосходно пользуются возможностями интернета, смотрят видеоуроки, проходят онлайн-тесты, какие-то ЕГЭ-марафоны. Есть множество возможностей", - отметил педагог.

Основная волна сдачи ЕГЭ начнется 3 июля. Экзамены в этом году будут сдавать только те выпускники, которые планируют поступать в вузы. Вторая волна сдачи для тех, кто по уважительным причинам не смог принять участие в июле, назначена на 3, 5, 7 и 8 августа. На участие в ЕГЭ зарегистрировано около 714 тыс. человек.