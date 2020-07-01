В Париже после пандемии открылись Гран-пале и Центр Помпиду

ПАРИЖ, 1 июля. /ТАСС/. Выставочный дворец Гран-пале и Центр Помпиду открылись в среду в Париже после длительного перерыва в работе, который был вызван пандемией коронавируса. Об этом сообщили в экспозиционных центрах.

Гран-пале подготовил для своих посетителей выставку о древнеримском городе Помпеи, который был погребен под слоем вулканического пепла в результате извержения Везувия в 79 году н. э. "Захватывающее виртуальное путешествие погружает посетителя в сердце Помпеи в период, когда город переживал расцвет, и в то время, когда он переживал трагедию", - отметили в пресс-службе комплекса. Здесь отметили, что в связи с тем, что коронавирус продолжает циркулировать на территории Франции, принято решение ограничить число посетителей выставки, а также ввести обязательное ношение защитных масок для всех гостей старше 11 лет. Выставка завершится в конце сентября.

Центр Помпиду организовал выставку, посвященную американскому художнику Христо Явашеву, умершему в начале июня в Нью-Йорке. В выставочном комплексе напомнили, что "в 1975 году Христо и его супруга и соавтор Жанна-Клод де Гийебон разработали проект "Обернутый мост Пон-Неф". "Экспозиция прослеживает историю создания и реализации этого проекта, а также рассказывает о "парижском периоде" [творчества] этой известной супружеской пары", - отметили в Центре Помпиду, добавив, что желающие посетить выставку должны забронировать билеты на сайте музея. Ожидается, что в 2021 году парижане и гости французской столицы смогут увидеть задуманную Явашевым работу "Обернутая Триумфальная арка" в соответствии с планом художника.

Для посетителей 1 июля в Париже открылись также Институт арабского мира, Музей Средневековья и Музей национального архива.

Закрытые музеи

С середины марта во Франции в связи с пандемией коронавируса и введенным из-за нее режимом самоизоляции были закрыты все музеи, галереи, выставочные центры. 14 июня Триумфальная арка, Венсенский замок, парижский Пантеон, замок Консьержери, аббатство Мон-Сен-Мишель и еще около трех десятков других объектов культурного наследия страны открылись для посетителей. В конце июня возобновила работу и одна из главных достопримечательностей Парижа - Эйфелева башня. 6 июля двери для посетителей откроет Лувр.

Согласно последним данным Минздрава Франции, в больницах страны остаются 8,5 тыс. заразившихся коронавирусом. Всего с начала пандемии на территории республики выявлено более 164 тыс. случаев инфицирования. Число летальных случаев, связанных с коронавирусом, достигло в стране 29 843.