Российские хирурги впервые реконструировали нервы младенцу с параличом руки в Томске

ТАСС, 1 июля. Хирурги научно-исследовательского института микрохирургии в Томске успешно прооперировали шестимесячную девочку с парализованной рукой, восстановив нервное сплетение. Из-за пандемии ребенок не смог уехать на операцию в Германию, во всех остальных клиниках РФ родителям девочки отказали, сообщается в среду на сайте института.

"Томские медики впервые провели операцию по ревизии нервов у шестимесячного ребенка. Жительница Костромы отчаялась найти хирурга, который бы мог провести пересадку нервов ее грудной дочери. Семья уже искала деньги на лечение в Германии. Однако из-за пандемии выехать за границу не удалось. Родители начали искать специалиста в России. Клиник, где занимаются хирургией нервов, оказалось немного, но и в них получили отказ", - говорится в сообщении. Операцию провели по полису ОМС.

Шестимесячная девочка получила травму плечевого сплетения во время рождения, нервная система была повреждена и руку парализовало. Чтобы ребенок мог восстановить функцию руки, операцию необходимо было провести до возраста девяти месяцев.

"Если такую операцию по восстановлению нервного сплетения не провести до девяти месяцев, то мышцы у ребенка атрофируются и вернуть движение будет невозможно. В ходе операции мы провели ревизию плечевого сплетения под микроскопом с 15-кратным увеличением и восстановили правильную анатомию нервной системы. Особую сложность представляет то, что у ребенка нервные волокна в три раза тоньше, чем у взрослого, и оперировать пришлось в непривычно узком пространстве в непосредственной близости с нервами, отвечающими за жизненно важные функции организма", - приводятся в сообщении слова микрохирурга Андрея Байтингера, который оперировал ребенка.

Операция завершилась успешно - хирурги провели во время нее сеанс электростимуляции, который показал, что все нервы проводят импульс. Движения и чувствительность в руке начали восстанавливаться сразу после выхода ребенка из наркоза.