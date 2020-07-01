{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа
Обновлено 

Правительство Казахстана представило план введения карантина с 5 июля на 14 дней

Президент страны Касым-Жомарт Токаев отметил, что карантин могут продлить

НУР-СУЛТАН, 1 июля. /ТАСС/. Кабинет министров Казахстана представил план введения карантина из-за коронавируса с 5 июля сроком на 14 дней с возможностью дальнейшего продления. Об этом сообщил в среду президент страны Касым-Жомарт Токаев.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Правительство представило план введения карантина с 5 июля сроком на 14 дней (возможно продление). Завтра после заседания межведомственной комиссии министр здравоохранения выступит с разъяснениями", - написал он на своей странице в Twitter.

Режим чрезвычайного положения в связи с распространением коронавируса продлился в Казахстане с 16 марта по 11 мая, однако карантинные меры в различных регионах республики по-прежнему сохраняются. В последнее время на фоне ухудшения эпидемической ситуации власти ввели ряд дополнительных ограничений.

На данный момент в стране подтверждены 41 065 случаев инфицирования коронавирусом, 13 614 пациентов выздоровели, 188 человек умерли.

Теги
КазахстанТокаев, Касым-Жомарт КемелулыПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
В Коми возобновили работу торговые центры
Собственники ТЦ обязаны обеспечить обязательное соблюдение эпидемиологических требований и сотрудниками, и посетителями
Читать полностью