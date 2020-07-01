В Коми возобновили работу торговые центры

Ранее глава региона говорил, что убеждал Роспотребнадзор разрешить работу торговых центров, в которых трудоустроено большое количество людей, пока владельцы центров один за другим не обанкротились. Уйба отмечал, что получил массу таких обращений от предпринимателей.

"С 1 июля 2020 года на территориях муниципальных образований в Республике Коми, за исключением городских округов Воркута и Усинск, разрешена торговая деятельность, связанная с продажей непродовольственных товаров, без ограничения площади торгового зала при условии выполнения установленных законодательством требований, в том числе проведении комплекса противоэпидемических мероприятий", - говорится в сообщении.

При этом собственники торговых центров обязаны обеспечить обязательное соблюдение эпидемиологических требований как работниками торговых организаций, так и посетителями. Кроме того, с 1 июля во всех муниципалитетах, за исключением Воркуты и Усинска, в полном объеме возобновлено предоставление всех видов услуг в помещениях органов власти, местного самоуправления, многофункциональных центрах, в сфере социальной защиты. В Воркуте и Усинске это возможно только по предварительной записи.

"Это решение очень ждали предприниматели и жители. В соответствии с рекомендациями Роспотребнадзора, возобновление работы торговых центров - это второй этап снятия ограничительных мер, но очаги в Воркуте и Усинске не дают нам возможности перейти к нему в полном объеме. Однако учитывая большое число обращений предпринимателей, взвесив все "за" и "против", я принял такое решение, понимая, что дальнейший запрет на работу торговых центров по сути означает разорение владельцев и арендаторов, а также рост безработицы. По уточненным данным, это до шести тысяч человек. Конечно, мы не можем такое позволить", - сказал Уйба в среду, его обращение к жителям размещено на официальной странице Коми в соцсети "ВКонтакте".

О ситуации в регионе

Остальные ограничения продлены в Коми до 14 июля. В частности, продлен режим самоизоляции для пожилых людей старше 65 лет и для лиц, имеющих хронические заболевания. Все граждане обязаны носить маски и перчатки, использовать дезинфицирующие средства для рук в общественных местах и соблюдать социальную дистанцию не менее 1,5 м. В середине июня в регионе частично приступили ко второму этапу снятия ограничений. С 17 июня работают летние кафе, разрешены сельскохозяйственные ярмарки и подготовка водителей транспортных средств. Приступить полноценно ко второму этапу не позволяет ситуация с распространяем инфекции.

По данным ресурса стопкоронавирус.рф, на 1 июля в Коми подтверждено 3 463 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 54 случая. Выздоровели 1 731 человек, умерли 33. Около трети заразившихся насчитывается в заполярной Воркуте, где наблюдается очаг среди сотрудников градообразующего предприятия "Воркутауголь". По информации муниципального оперштаба Воркуты, на вечер вторника подтверждено 1 234 случая коронавируса. По информации Усинской ЦРБ, на вечер вторника выявлено 815 заразившихся, из них 506 - это вахтовики, сотрудники нефтедобывающих предприятий.