В Ульяновской области предотвратили побег из исправительной колонии в Димитровграде

УЛЬЯНОВСК, 1 июля. /ТАСС/. Побег из колонии №10 предотвратили в городе Димитровграде Ульяновской области, на территории исправительного учреждения обнаружили замаскированный подкоп. Об этом в среду сообщили ТАСС в пресс-службе управления Федеральной службы исполнения наказаний по региону.

"В ИК-10 УФСИН России по Ульяновской области при проведении дополнительного комиссионного обследования объектов учреждения и прилегающей к ним территории сотрудниками УФСИН России по Ульяновской области совместно с сотрудниками учреждения на территории канализационно-насосной станции был обнаружен замаскированный подкоп, предназначавшийся для совершения побега", - сказала собеседница агентства.

Она добавила, что на место происшествия выезжало руководство областного управления службы исполнения наказаний, сотрудники следственно-оперативной группы МО МВД России "Димитровградский". В учреждении проводятся оперативно-следственные мероприятия.

"Материалы будут переданы в следственное управление СК РФ по Ульяновской области в порядке ст. 144, 145 УПК РФ", - уточнили в пресс-службе.

Собеседница агентства пояснила, что сейчас выясняются все обстоятельства инцидента.