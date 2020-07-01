{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

В Норвегии будут дважды тестировать на коронавирус приезжающих из Швеции медиков

Ранее пациент в норвежской коммуне Стрюн сдал положительный тест на коронавирус после контакта с врачом из Швеции

ХЕЛЬСИНКИ, 1 июля. /ТАСС/. Врачей, приезжающих из Швеции в Норвегию, с 1 июля будут тестировать на наличие коронавируса. Об этом сообщило в среду норвежское правительство.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"После прибытия в Норвегию нужно будет пройти два теста с промежутком в 48 часов между ними. В ожидании результатов первого теста человек должен будет находиться на карантине. Если результат теста отрицательный, человек может работать в Норвегии без соблюдения карантина , но в свободное время должен будет соблюдать карантин. Если второй тест тоже будет отрицательным, человек освобождается от соблюдения карантина также и в свободное время", - говорится в сообщении.

Ранее в среду стало известно, что пациент в норвежской коммуне Стрюн сдал положительный тест на коронавирус после того, как контактировал с врачом из Швеции, где ситуация с коронавирусом в данный момент самая сложная из всех стран Северной Европы.

Число случаев инфицирования коронавирусом в Норвегии увеличилось в среду до 8 887. В течение последней недели прирост числа инфицированных в стране каждые сутки составлял менее 30. По мнению властей, спад эпидемии продолжается. В Норвегии от последствий коронавируса умерли 250 человек, в больницы помещены 18.

Первый случай заражения коронавирусом в Норвегии выявили в конце февраля. Правительство страны в условиях пандемии ввело запрет на въезд иностранцев, у которых нет вида на жительство, был введен контроль на границах внутри Шенгенской зоны. С 15 июня Норвегия с рядом ограничений открыла границы для поездок в страны Северной Европы.

6 апреля норвежское правительство заявило, что эпидемию удалось взять под контроль. В апреле, согласно решению кабинета министров, началось постепенное возобновление работы детсадов, школ, некоторых предприятий. Кроме того, был снят запрет на поездки на дачу.

Теги
ШвецияНорвегияПандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Речной трамвайчик в Астраханской области возобновит навигацию с 2 июля
Теплоход "Москва-169" будет курсировать от отеля "Азимут" по двум направлениям: по вторникам, четвергам и субботам - до села Яманцуг, а по средам, пятницам и воскресеньям - до остановки "Пионерлагеря"
Читать полностью