Полигон ТКО у калужской деревни Тимашово закрыли после обращений жителей

ТАСС, 1 июля. Полигон твердых коммунальных отходов (ТКО) у деревни Тимашово - единственный в Боровском районе Калужской области закрыли после жалоб местных жителей. Об этом сообщил в среду врио губернатора Калужской области Владислав Шапша.

Жители близлежащих населенных пунктов неоднократно высказывались за прекращение приема ТКО на полигоне, ресурсы которого исчерпаны. Ситуация с загруженностью полигона осложнялась тем, что на него вывозились отходы из первого наукограда России Обнинска, расположенного по соседству.

"Сегодня полигон в Тимашово полностью и окончательно закрывается. С этого момента ни один мусоровоз не сможет завозить на площадку отходы. Мусор, который принимал полигон в Тимашово, перенаправлен в Экотехнопарк "Калуга" в Износковском районе", - говорится в сообщении в Telegram-канале губернатора.

Проект рекультивации требует корректировки - скопившиеся за 40 лет 2 млн тонн отходов изменили его схему. На восстановление участка площадью более 10 га потребуется свыше 500 млн рублей. Поэтому регион планирует в 2021 году подать заявку на включение мероприятий по его рекультивации в нацпроект "Экология", уточнили в пресс-службе правительства Калужской области. К 1 сентября будет выбран подрядчик для подготовки проектно-сметной документации.