Египет возобновил международное авиасообщение

КАИР, 1 июля. /ТАСС/. Египет возобновил в среду международное авиасообщение и открыл ряд достопримечательностей для туристов в рамках снятия ограничительных мер, введенных из-за коронавируса три месяца назад.

Министр гражданской авиации страны Мухаммед Манар провел инспекцию Каирского международного аэропорта и проверил его готовность к принятию и отправке пассажиров. Как сообщила пресс-служба министерства, во всех залах аэропорта установили 40 тепловизоров, которые отслеживают температуру прибывающих, все зоны подвергаются дезинфекции, повсеместно принимаются меры санитарной предосторожности.

Кроме того, с 1 июля египетский национальный авиаперевозчик EgyptAir возобновляет прямые перелеты по 29 международным направлениям. В частности, запланировано 17 европейских маршрутов, по четыре - по Африке и на Ближнем Востоке, три в Северную Америку, один - в Китай. России в расписании компании нет.

В EgyptAir рассказали, что международное авиасообщение будет возобновляться постепенно в течение первых двух недель июля. Кроме того, компания запланировала перелеты в курортные города Шарм-эш-Шейх и Хургаду, а также Асуан и Луксор. Авиакомпания обязуется "соблюдать все необходимые меры безопасности", связанные с пандемией нового коронавируса. Красноморские курорты уже приняли в среду первых туристов из-за рубежа.

Также с 1 июля возобновили свою работу многие достопримечательности и археологические объекты. В частности, открылся для посещения Египетский музей в центре Каира и Великие пирамиды Гиза. Весь обслуживающий персонал обязан работать с посетителями в масках и перчатках.

Ситуация в Египте

С 27 июня в Египте снято большинство введенных в конце марта ограничений. Открылись кафе, рестораны, спортивные клубы и молодежные центры, полностью отменен комендантский час. Однако доступ на общественные пляжи, не имеющие отношения к отелям, а также в парки и сады отдыха закрыт.

Египет пошел на снятие ограничений, чтобы поддержать пострадавшую из-за карантина экономику. Между тем число заразившихся продолжает расти. На данный момент выявлено 68 311 инфицированных, 18 460 человек выздоровели. Умерли 2 953 заразившихся, это самый высокий показатель в регионе.