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Международные аэропорты Литвы с июля восстанавливают рейсы по 70 направлениям

Среди них Москвы пока нет

ВИЛЬНЮС, 1 июля. /ТАСС/. Международные аэропорты Вильнюса, Каунаса и Паланги возобновляют рейсы по 70 из примерно 90 обычных направлений. Об этом в среду сообщил журналистам Тадас Василяускас, представитель по печати госкомпании Lietuvos oro uostai, которая является оператором воздушных гаваней балтийской республики.

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"Обычно в июле из Литвы осуществляются рейсы примерно по 90 направлениям. С удовлетворением отмечаем, что после вынужденных ограничений, вызванных пандемией коронавируса, восстанавливается авиационное сообщение по 70 направлениям", - сказал он.

Среди восстановленных направлений пока нет Москвы, куда рейсы совершались из Вильнюса.

Воздушное пространство Литвы в условиях общенационального карантина, объявленного 16 марта и действовавшего до 17 июня, было закрыто 4 апреля. Первые регулярные авиарейсы восстановлены в середине мая.

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