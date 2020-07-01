{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Отели Крыма открываются для туристов из других регионов. Главное о коронавирусе за 1 июля

© Сергей Мальгавко/ТАСС
Коротко об основных событиях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 654 405 случаев заражения, из них новых — 6 556. За сутки умерли 216 человек, за весь период — 9 536. 
  • С 1 июля в стране стартует полноценный летний туристический сезон. Отдыхающих из других регионов начинают принимать отели в Крыму, открываются детские лагеря.
  • Российские пенсионеры, проживающие за границей, должны вновь подтверждать получение пенсий.
  • Высокая температура сокращает продолжительность жизни нового коронавируса на поверхностях, поэтому вероятность заразиться контактно-бытовым путем летом меньше, считают эксперты. 

Москва

  • Всего зафиксировано 222 209 случаев заражения, из них новых — 611.
  • Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе.

Мир

  • Всего зафиксировано более 10,5 млн случаев заражения, умерли более 511 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Египет возобновил международное авиасообщение и открыл ряд достопримечательностей для туристов.
  • Паоло Соррентино снял короткометражку о самоизоляции Папы Римского и Елизаветы II.
  • В Токио зафиксировали рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса.
  • Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии.
  • Монетный двор Канады выпустил специальную монету в честь медиков, сражающихся с пандемией. 
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Пандемия коронавируса нового типа
Во Владимирской области начинают работать апарт-отели и турбазы
Президент Ассоциации отельеров и рестораторов региона Марина Земскова отметила, что отели уже готовы к открытию
Читать полностью