Отели Крыма открываются для туристов из других регионов. Главное о коронавирусе за 1 июля

Россия
- Всего зафиксировано 654 405 случаев заражения, из них новых — 6 556. За сутки умерли 216 человек, за весь период — 9 536.
- С 1 июля в стране стартует полноценный летний туристический сезон. Отдыхающих из других регионов начинают принимать отели в Крыму, открываются детские лагеря.
- Российские пенсионеры, проживающие за границей, должны вновь подтверждать получение пенсий.
- Высокая температура сокращает продолжительность жизни нового коронавируса на поверхностях, поэтому вероятность заразиться контактно-бытовым путем летом меньше, считают эксперты.
Москва
- Всего зафиксировано 222 209 случаев заражения, из них новых — 611.
- Сергей Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса в городе.
Мир
- Всего зафиксировано более 10,5 млн случаев заражения, умерли более 511 тыс. человек (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Египет возобновил международное авиасообщение и открыл ряд достопримечательностей для туристов.
- Паоло Соррентино снял короткометражку о самоизоляции Папы Римского и Елизаветы II.
- В Токио зафиксировали рекордный с момента снятия ЧС прирост новых случаев коронавируса.
- Испания и Португалия открыли границу спустя три с половиной месяца закрытия из-за пандемии.
- Монетный двор Канады выпустил специальную монету в честь медиков, сражающихся с пандемией.