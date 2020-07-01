Речной трамвайчик в Астраханской области возобновит навигацию с 2 июля

АСТРАХАНЬ, 1 июля. /ТАСС/. Навигация речных трамвайчиков в Астраханской области, которые выступают и как общественный транспорт, и как развлечение для местных жителей и туристов, возобновится 2 июля, сообщает пресс-служба администрации губернатора региона в среду.

Прогулочные теплоходы должны были возобновить навигацию 24 апреля, но из-за режима самоизоляции и ограничительных мер в Астраханской области, на воду они не вышли. С 25 июня Астраханская область перешла на второй этап снятия ограничений, возобновили работу предприятия непродовольственной торговли площадью более 800 кв. м, летние площадки кафе, бассейны, спортивные залы. Ранее в области отменили пропускной режим, возобновили работу ряд учреждений культуры, дополнительного образования и единственный в регионе зоопарк.

"В четверг, 2 июля, открывается навигация астраханского пригородного речного трамвайчика "Москва-169". Прежде всего, теплоходы буду полезны дачникам. "Москва-169" будет отправляться от отеля "Азимут" и курсировать по двум направлениям: по вторникам, четвергам и субботам трамвайчик будет идти до села Яманцуг Приволжского района, а по средам, пятницам и воскресеньям - до остановки "Пионерлагеря", расположенной между селами Растопуловка и Караагаш Наримановского района", - говорится в сообщении.

Навигация продлится до 9 октября. Трамвайчик будет совершать два рейса утром и вечером, уточнили в пресс-службе. Стоимость проезда осталось прошлогодней - 60 руб. в одну сторону, детям от пяти до 10 лет - вдвое дешевле.

О трамвайчиках

Речные трамвайчики для прогулок по Волге в Астраханской области запустили в 1950-х годах, наибольшим спросом они пользовались у дачников и жителей правого берега Волги - Трусовского района. Во времена перестройки речной транспорт был утерян, но в 2014 году власти Астраханской области капитально отремонтировали и восстановили единственный оставшийся теплоход "Москва-169", а также закупили еще три трамвайчика.