Постпред РФ считает, что россиянам не стоит спешить с планированием поездок в страны ЕС

БРЮССЕЛЬ, 1 июля. /ТАСС/. Россиянам не стоит торопиться с покупкой билетов в страны Евросоюза и бронированием гостиниц на их территории. Такое мнение высказал в среду ТАСС постпред России при ЕС Владимир Чижов, комментируя открытие с 1 июля границ Евросоюза с 14-ю странами после снятия ограничений, введенных из-за пандемии.

"В практическом плане с бронированием билетов или гостиниц в странах ЕС я бы пока не торопился, - сказал он. - В ЕС список "безопасных стран" (с точки зрения ситуации в плане распространения коронавируса - здесь и далее прим. ТАСС) будет пересматриваться каждые две недели. Очевидно, когда вопрос встанет о включении России в этот так называемый белый список, сразу встанет вопрос о "принципе взаимности", ибо на сегодня Россия для необязательных поездок граждан Евросоюза свою границу пока не открыла".

"Когда откроется граница России для европейцев - это вопрос не ко мне", - добавил он.

"Разумеется, из всех правил есть исключения. Сейчас между Евросоюзом и Россией допускаются поездки официальных делегаций, дипломатов, сотрудников международных организаций, врачей, членов авиаэкипажей, а также студентов, которые уже проходят обучение в странах ЕС. Также допускаются поездки в ЕС родственников граждан Евросоюза", - отметил российский постпред.

Он обратил внимание на то, что "при решении каждого конкретного вопроса о разрешении поездок тому или иному гражданину России в ЕС" критерием для европейских стран "является не гражданство, а место жительства". "Если гражданин России живет, например, в Южной Корее (входит в список "безопасных государств" ЕС), то он сможет приехать (в Евросоюз)", - отметил российский постпред.

В соответствии с принятым накануне вечером решением Совета ЕС страны сообщества начнут открывать с сегодняшнего дня границы для 14 иностранных государств: Алжира, Австралии, Канады, Грузии, Японии, Черногории, Марокко, Новой Зеландии, Руанды, Сербии, Южной Кореи, Таиланда, Туниса и Уругвая. Речь идет о возобновлении выдачи их гражданам стандартных краткосрочных туристических шенгенских виз, либо о предоставлении бизнес-виз. Китайцам поездки в ЕС разрешили "условно": они смогут посещать Европу только после того, как правительство КНР согласится открыть собственные границы для европейцев.