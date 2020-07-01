Посол РФ в Белоруссии надеется на возобновление сообщения между странами до конца лета

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Полноценное перемещение через российско-белорусскую границу после снятия связанных с пандемией ограничений будет возобновлено летом текущего года. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Будем верить, что перемещение без ограничений через несуществующую российско-белорусскую границу, границу дружбы возобновится как можно быстрее. Но полагаю, что это будет, конечно, летом этого года", - сказал дипломат.

Раннее посол Белоруссии в России Владимир Семашко сделал прогноз о том, что граница между Белоруссией и Россией может быть открыта в конце июля - начале августа. Мезенцев, комментируя его слова, отметил, что хотел бы согласиться с такой оценкой, но предложил предоставить возможность уполномоченным специалистам самим определять сроки возобновления сообщения в зависимости от эпидемической ситуации и степени угрозы.

"Я хотел бы поддержать моего коллегу Владимира Ильича Семашко в этом прогнозе, но здесь я бы не считал, что мы, представители министерств иностранных дел двух стран, имеем право оказывать даже невольное давление на службу главного государственного санитарного врача Белоруссии и на Роспотребнадзор России", - заключил Мезенцев. Он подчеркнул, что российские власти реалистично оценивают ситуацию с коронавирусом в РФ и соседних странах.

Из-за ситуации с распространением коронавируса Россия с 27 марта полностью закрыла регулярное и чартерное международное авиасообщение, перевозчики могут выполнять только спецрейсы для возвращения пассажиров домой. Правительство РФ поручило с 30 марта временно ограничить движение через автомобильные, железнодорожные, пешеходные и другие пункты пропуска через госграницу РФ, включая сухопутный участок российско-белорусской границы, в целях профилактики коронавируса.