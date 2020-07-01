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Пандемия коронавируса нового типа
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Собянин заявил, что власти Москвы не ожидают второй волны эпидемии коронавируса

Мэр отметил, что самая тяжелая ситуация была в начале апреля
Мэр Москвы Сергей Собянин Михаил Метцель/ТАСС
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Мэр Москвы Сергей Собянин
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Мэр Москвы Сергей Собянин считает маловероятной вторую волну эпидемии коронавирусной инфекции в городе.

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Он отметил, что самая тяжелая ситуация в городе была в начале апреля. "Сейчас ситуация совсем другая, она каждую неделю лучше и лучше. Сомневаюсь, что будет вторая волна. Могут быть небольшие отклонения, но они не изменят ситуацию", - сказал Собянин в среду в ходе общения с жителями в парке "Филатов луг" в Новой Москве.

Мэр также выразил надежду, что в течение ближайших месяцев появится вакцина от коронавируса. "В принципе, уже неплохие разработки, которые проходят испытания. Надеюсь, что в сентябре мы получим не массовые, но большие объемы вакцины", - сказал он.

Ранее в среду в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом сообщили, что за минувшие сутки в Москве зафиксировано 611 новых случаев заражения коронавирусом. Это наименьшее количество выявленных случаев заражения за сутки, зафиксированное с 6 апреля, когда сообщалось о 591 заразившемся. При этом в столице отмечен и один из наименьших темпов распространения инфекции в стране - 0,3%.

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Собянин, Сергей СеменовичРоссияПандемия коронавируса нового типа
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