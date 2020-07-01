Режим самоизоляции для жителей Якутии старше 65 лет продлили до 14 июля

ЯКУТСК, 1 июля. /ТАСС/. Жители Якутии старше 65 лет, а также люди с хроническими заболеваниями должны соблюдать режим самоизоляции до 14 июля. Как сообщила пресс-служба регионального правительства, соответствующий указ подписан в среду главой региона.

Ранее ограничительные меры по коронавирусу были продлены до 1 июля. Правила о соблюдении режима самоизоляции пожилыми гражданами в регионе утверждены 27 апреля.

"До 14 июля пожилые граждане старше 65 лет, а также граждане, имеющие хронические заболевания и состояние иммуносупрессии (высокое угнетение иммунитета), должны дальше соблюдать режим самоизоляции по месту проживания", - говорится в сообщении.

Масочный режим по-прежнему нужно будет соблюдать везде, кроме тех населенных пунктов, где нет круглогодичного транспортного сообщения.

Ранее власти Якутии сообщили, что 2 июля начнется второй этап снятия вызванных коронавирусом ограничений. Откроются торговые центры без работы фудкортов и игровых зон, заработают летние кафе, туристические базы, библиотеки, музеи. Будет разрешена работа организованных пляжей. Также 2 июля режим полной самоизоляции будет снят в ряде районов и населенных пунктов.

Режим повышенной готовности действует на территории региона с 17 марта. Первый этап смягчения ограничений в Якутии был введен 15 июня, когда заработали парикмахерские, салоны красоты и другие организации сферы услуг. Были разрешены занятия спортом на улице в составе не более двух человек.

О распространении инфекции

Всего регионе зарегистрировано 4 267 случаев заражения коронавирусом, выздоровели 3 569 человек, умерли 36.