Guardian: США скупили почти весь запас "Ремдесивира" на три месяца вперед

ЛОНДОН, 1 июля. /ТАСС/. Власти США скупили практически весь запас препарата "Ремдесивир", которое используется для лечения вызываемого новым коронавирусом заболевания. Как пишет в среду газета The Guardian , это означает, что в ближайшие три месяца ни одна страна не сможет приобрести препарат, разработанный американской биофармацевтической компанией Gilead Sciences, в значительном объеме.

"Они получили доступ практически к большей части запасов препарата, так что для Европы ничего не осталось", - приводит издание слова старшего приглашенного научного сотрудника Ливерпульского университета Эндрю Хилла.

По данным Gilead Sciences, применение "Ремдесивира" у пациентов, заразившихся коронавирусом, позволяет сократить период выздоровления до четырех дней. В среднем одному человеку требуется пятидневный курс с применением шести ампул лекарства. С учетом того, что для развитых стран компания установила единую цену на препарат в размере $390 за ампулу, полный курс обойдется в $2 340.

Как пишет The Guardian, первые 140 тыс. доз препарата, которые были разосланы для тестирования в лаборатории разных стран, закончились. Теперь американская администрация приобрела более 500 тыс. доз, что соответствует 90% объема препарата, который будет произведен в июле, августе и сентябре.

Ранее власти ряда стран, в том числе США, Японии, Республики Корея, Индии, Израиля, Великобритании одобрили использование "Ремдесивира" для лечения пациентов с коронавирусом. Препарат был первоначально создан в рамках тестирования для лечения гепатита С и респираторно-синцитиального вируса. Он также проходил испытания для лечения лихорадки Эбола, однако не был признан эффективным средством.

В статье отмечается, что общественные организации высказали беспокойство тем, что действия властей США носят односторонний характер. Они также высказывают беспокойство, что аналогичные перекосы, когда одни страны имеют доступ к лекарству, а другие нет, могут произойти и в случае создания вакцины от коронавируса. По мнению Хилла, одним из способов для Великобритании решить проблему с использованием "Ремдесивира", исключительные права на производство которой принадлежат Gilead Sciences, может стать выдача принудительной лицензии на препарат. Как пишет The Guardian, это позволило бы британским властям начать закупать дженерики этого препарата, произведенные в Индии или Бангладеш.