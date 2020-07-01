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Голосование по поправкам в конституцию
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МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции РФ

Первый замглавы ведомства Александр Горовой сообщил, что МВД зафиксировало более 830 сообщений о нарушениях во время голосования по конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МВД России не зафиксировало нарушений, влияющих на итоги общероссийского голосования по правкам к конституции. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

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"Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано", - отметил он, выступая в среду в ЦИК.

Горовой сообщил, что МВД зафиксировало более 830 сообщений о нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции России с 25 июня.

"На 16:00 мск в территориальные органы МВД поступило 126 сообщений о происшествиях, всего с начала голосования зафиксировано 839 сообщений", - сказал он

Горовой подчеркнул, что работа продолжается как по охране общественного порядка в населенных пунктах и на дорогах, так и на участковых избирательных комиссиях до момента сдачи избирательной документации в вышестоящие избирательные комиссии.

Он поблагодарил наблюдателей и волонтеров, которые работали на участковых избирательных комиссиях, за взаимодействие с учетом длительной работы. "Оно было более, чем тесное", - заключил первый замглавы МВД.

Сохранность бюллетеней

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что МВД России обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Вы обеспечили полную сохранность бюллетеней на протяжении всех ночей до сегодняшнего дня, охрану помещений с бюллетенями, которые у нас были запечатаны в сейф-пакетах. Ни одного инцидента у нас не было на 96,5 тыс. участках", - сказала Памфилова, обращаясь к Горовому.

"Хотела бы поблагодарить вас за работу, которую вам пришлось сделать. Она беспрецедентна наряду с другими важными задачами, которые в этот период вы обязаны выполнять", - добавила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.

Теги
РоссияГолосование по поправкам в конституцию
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