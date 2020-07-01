МВД не выявило нарушений, которые могли бы повлиять на итоги голосования по Конституции РФ

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. МВД России не зафиксировало нарушений, влияющих на итоги общероссийского голосования по правкам к конституции. Об этом сообщил первый замглавы МВД России Александр Горовой.

"Серьезных нарушений по линии органов внутренних дел, которые могли бы повлиять на итоги голосования на конкретных участковых избирательных комиссиях, на сегодняшний час не зарегистрировано", - отметил он, выступая в среду в ЦИК.

Горовой сообщил, что МВД зафиксировало более 830 сообщений о нарушениях во время голосования по поправкам к Конституции России с 25 июня.

"На 16:00 мск в территориальные органы МВД поступило 126 сообщений о происшествиях, всего с начала голосования зафиксировано 839 сообщений", - сказал он

Горовой подчеркнул, что работа продолжается как по охране общественного порядка в населенных пунктах и на дорогах, так и на участковых избирательных комиссиях до момента сдачи избирательной документации в вышестоящие избирательные комиссии.

Он поблагодарил наблюдателей и волонтеров, которые работали на участковых избирательных комиссиях, за взаимодействие с учетом длительной работы. "Оно было более, чем тесное", - заключил первый замглавы МВД.

Сохранность бюллетеней

Председатель Центризбиркома России Элла Памфилова заявила, что МВД России обеспечило полную сохранность бюллетеней и охрану всех помещений в ходе общероссийского голосования по закону о поправке к конституции.

"Вы обеспечили полную сохранность бюллетеней на протяжении всех ночей до сегодняшнего дня, охрану помещений с бюллетенями, которые у нас были запечатаны в сейф-пакетах. Ни одного инцидента у нас не было на 96,5 тыс. участках", - сказала Памфилова, обращаясь к Горовому.

"Хотела бы поблагодарить вас за работу, которую вам пришлось сделать. Она беспрецедентна наряду с другими важными задачами, которые в этот период вы обязаны выполнять", - добавила глава ЦИК.

Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ стартовало 25 июня на всей территории России. Основной день голосования - 1 июля, однако россияне могли проголосовать и в период с 25 по 30 июня. Это было сделано для противодействия распространению коронавирусной инфекции.