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Посол РФ заявил, что прах воинов из Белоруссии планируют внести в храм Минобороны России

Дмитрий Мезенцев сообщил, что соответствующий запрос направили министру обороны РФ Сергею Шойгу и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Запрос о разрешении внести в главный храм Вооруженных сил России капсулы с прахом и землей с мест захоронений советских воинов в Белоруссии будет скоро отправлен министру обороны РФ Сергею Шойгу и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Об этом заявил в среду посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев в открытом интервью первому заместителю генерального директора ТАСС Михаилу Гусману.

"Для меня было честью принять еще 30 апреля в Минске 7 капсул с мест захоронений советских воинов из 6 областей Белоруссии с рубежей обороны и защиты Минска, - сказал он. - Позднее мы будем просить, обратившись к министру обороны РФ и Патриарху Московскому и всея Руси Кириллу, разрешения о внесении этих капсул с прахом и землей с мест боев в Белоруссии под своды главного храма Вооруженных сил РФ".

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Шойгу, Сергей КужугетовичБелоруссияРоссияМезенцев, Дмитрий ФедоровичКирилл (патриарх)
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