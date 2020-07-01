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Пандемия коронавируса нового типа

В мире выявлено более 10,3 млн заразившихся коронавирусом

Умерли более 506 тыс. человек

ЖЕНЕВА, 1 июля. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в мире превысило 10,3 млн, более 506 тыс. человек умерли. Об этом сообщил в среду на брифинге в Женеве генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус.

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"В ВОЗ поступили сведения о более чем 10,3 млн случаях заболевания, умерли свыше 506 тыс. человек", - сказал он.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран и 11 марта была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией.

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КитайШвейцарияПандемия коронавируса нового типа
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