В Нижегородской области возобновится плановая работа медучреждений по оказанию спецпомощи

ТАСС, 1 июля. Медицинские учреждения по оказанию специализированной помощи в Нижегородской области со 2 июля переходят на плановый режим работы. Исключение составят медицинские организации, перепрофилированные под лечение зараженных коронавирусной инфекцией, сообщается в среду на сайте правительства региона.

"Медицинские учреждения Нижегородской области, оказывающие специализированную помощь, переходят на плановый режим работы. Об этом сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин", - сказано в сообщении.

По мнению Никитина, уровень заболеваемости в регионе позволяет властям принять новые решения в части деятельности медицинских учреждений, плановый режим работы начнет действовать со 2 июля.

"Эта одна из самых острых тем последних месяцев. Очень много вопросов поступало от жителей и мне лично. Медики проделали колоссальную работу, чтобы обеспечить все необходимые меры безопасности и подготовиться к плановой деятельности как можно скорее", - цитирует Никитина пресс-служба.

В правительстве со ссылкой на Минздрав региона уточнили, что перед плановой госпитализацией, не ранее семи календарных дней до поступления, будет обязательным проведение лабораторного исследования на наличие коронавирусной инфекции. К плановому лечению врачи приступят только после получения отрицательных результатов анализов на коронавирус.