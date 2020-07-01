Во Владимирской области начинают работать апарт-отели и турбазы

ВЛАДИМИР, 1 июля. /ТАСС/. Базы отдыха и апарт-отели с отдельным входом и кухней в ближайшие дни смогут открыться во Владимирской области. Об этом в соцсетях в среду написал губернатор региона Владимир Сипягин.

30 июня глава региона провел встречу с представителями туристического бизнеса, который наиболее пострадал из-за пандемии коронавируса.

"В регионе смогут открыться апарт-отели, турбазы и базы отдыха. Сегодня подписал документ о внесении соответствующих изменений в 127-й указ. Он вступит в силу с момента официального опубликования. Решение принято по итогам вчерашнего совещания с представителями туротрасли и областным Управлением Роспотребнадзора", - написал губернатор.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе администрации региона, документ будет опубликован в ближайшее время, не позднее, чем в течение четырех суток. Речь идет об открытии мест приема гостей с отдельным входом и своей кухней. Ранее во Владимирской области возобновили работу санатории с медицинской лицензией, летние кафе, музеи, парки, начали принимать командированных граждан отели. При этом, по данным областной администрации, регион еще не может приступить ко второму этапу снятия ограничений в связи с высоким коэффициентом распространения заболевания.

"Отели готовы, безопасность гостей мы обеспечим! Все рекомендованные Роспотребнадзором меры проведены: помещения дезинфицируются, спецсредства закуплены. Ситуация непростая, но мы содержим персонал из последних сил. Загрузка гостиниц командированными - до 5%. Часть "высокого сезона" мы уже пропустили, нам жизненно необходимо работать в июле и августе", - привели в пресс-службе администрации региона слова президента Ассоциации отельеров и рестораторов Владимирской области Марины Земсковой.

По данным оперативного штаба региона по борьбе с распространением коронавируса, в регионе зарегистрировано 4 408 случаев заболевания, из них 2 837 пациентов выздоровели, 65 летальных исходов.