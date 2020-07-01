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Любимова выразила соболезнования в связи со смертью Виктора Проскурина

Глава Минкультуры назвала творческое наследие артиста ценным вкладом в отечественную культуру

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Заслуженный артист России Виктор Проскурин, умерший на 69-м году жизни, сумел внести весомый вклад в культуру России, его уход стал невосполнимой потерей для искусства страны. Такое мнение выразила в среду министр культуры РФ Ольга Любимова.

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"С глубокой скорбью узнала о кончине Виктора Проскурина. Его уход из жизни - невосполнимая потеря для драматургического искусства. Множество блестящих исполненных ролей принесли ему неподдельную любовь зрителей и признание коллег. Творческое наследие, оставленное Виктором Алексеевичем, - это ценный вклад в отечественную культуру. Светлая память", - цитируют ее слова в сообщении в официальном профиле министерства в Facebook.

Ранее жена Проскурина Ирина Хонда сообщила, что причиной смерти артиста стал приступ при хронической обструктивной болезни легких. По ее словам, дата прощания пока не известна.

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РоссияЛюбимова, Ольга Борисовна
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