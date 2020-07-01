Выпускники университета в КЧР вместо мантий купили больнице средства против коронавируса

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Студенты Карачаево-Черкесского государственного университета им. У.Д. Алиева вместо традиционных мантий и шапочек выпускников приобрели лекарства для борьбы с коронавирусом и передали их в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу, сообщили ТАСС в пресс-службе вуза.

"Выпускники КЧГУ имени У. Д. Алиева выступили с инициативой "Мантия добра", цель которой - отказаться от традиционного приобретения мантий и шапочек для выпускного, а сэкономленные средства передать в Фонд поддержки студентов и работников КЧГУ. Фондом на часть этих средств приобретены и переданы в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу медицинские препараты и лекарственные средства", - рассказали в пресс-службе.

В вузе отметили, что в больницу передано более 170 упаковок лекарственных средств, которые необходимы для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией, а также 10 тыс. шприцев и инъекционных систем. Карачаевская центральная городская и районная больница распределит лекарства по медучреждениям городского округа и района.

"Всего Карачаево-Черкесский государственный университет в этом году оканчивает 526 человек. Ребята считают, что в сложившейся сложной эпидемиологической ситуации в стране и республике каждый человек должен внести свою лепту, и если их помощь пригодится хотя бы одному нуждающемуся человеку, цель акции будет оправдана", - добавили в пресс-службе.

Помощь вуза во время пандемии

С момента введения в республике режима самоизоляции, в КЧГУ начали предпринимать различные меры поддержки для студентов и работников. Так, все студенты очного отделения получили единовременную выплату в 3 тыс. рублей, дети-сироты - по 10 тыс. рублей, проживающие в общежитии вуза студенты освобождены от платы за проживание до конца учебного года. Около 1,5 тыс. иногородних студентов, которые во время режима самоизоляции остались в Карачаевске, получают бесплатные наборы продуктов и дезинфицирующих средств и средств защиты на весь период самоизоляции. Студентам, которые обучаются на платной основе, представлены финансовые каникулы.

Работники, которые на данный момент все же находятся в здании вуза, получают заработные платы в двойном размере, также их обеспечивают бесплатными средствами защиты. Работники пенсионного возраста, бывшие сотрудники вуза, которые оказались в сложной ситуации, получают бесплатную продуктовую помощь, средства бытовой химии и индивидуальной защиты. Специально созданный при университете Фонд поддержки студентов и работников закрыл долги представителей университета перед всеми продуктовыми магазинами и аптеками города.

Ранее Фонд поддержки студентов и работников Карачаево-Черкесского государственного университета имени У. Д. Алиева также передал в Карачаевскую центральную городскую и районную больницу два аппарата концентратора кислорода, семь пульсоксиметров, более 17 тыс. шприцев, 2,5 тыс. инъекционных систем и 15 упаковок препарата "Клексан"

О ситуации с коронавирусом в регионе

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 79 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 599 случаев инфицирования, 1 491 житель выздоровел, 12 человек умерли.