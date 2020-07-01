Памфилова считает, что Мишустин мог бы надеть маску при голосовании по конституции

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что премьер-министр Михаил Мишустин мог бы надеть медицинскую маску при голосовании по поправкам к Конституции РФ.

В среду в ходе брифинга журналисты обратили внимание главы ЦИК на то, что при голосовании некоторые высшие должностные лица, включая председателя правительства, проигнорировали рекомендацию приходить на участки в масках.

"Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно", - сказала Памфилова.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время болезни Мишустина было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова. 19 мая Мишустин вернулся к работе.