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Памфилова считает, что Мишустин мог бы надеть маску при голосовании по конституции

Журналисты обратили внимание главы ЦИК на то, что при голосовании некоторые высшие должностные лица проигнорировали рекомендацию приходить на участки в масках

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Председатель Центризбиркома Элла Памфилова считает, что премьер-министр Михаил Мишустин мог бы надеть медицинскую маску при голосовании по поправкам к Конституции РФ.

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В среду в ходе брифинга журналисты обратили внимание главы ЦИК на то, что при голосовании некоторые высшие должностные лица, включая председателя правительства, проигнорировали рекомендацию приходить на участки в масках.

"Я знаю, у Мишустина там зашкаливают антитела. Но, честно говоря, вообще-то мог бы и надеть, конечно", - сказала Памфилова.

30 апреля Мишустин сообщил, что у него был подтвержден коронавирус. После этого глава правительства начал проходить лечение в одном из государственных медицинских учреждений, а исполнение обязанностей премьер-министра на время болезни Мишустина было возложено на первого зампреда кабмина Андрея Белоусова. 19 мая Мишустин вернулся к работе.

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Мишустин, Михаил ВладимировичРоссияПамфилова, Элла АлександровнаПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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