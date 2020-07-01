В США в День независимости привлекут спецсилы для защиты памятников от осквернения

ТАСС, 1 июля. Министерство внутренней безопасности США намерено развернуть 4 июля, в День независимости, специальные подразделения для охраны памятников от вандалов. Об этом сообщил в среду исполняющий обязанности главы ведомства Чед Вулф.

"В преддверии 4 июля я распорядился заблаговременно разместить группы быстрого развертывания по всей стране для реагирования на потенциальные угрозы государственным учреждениям и имуществу", - информировал он.

Президент США Дональд Трамп 26 июня подписал исполнительный указ о защите памятников, предусматривающий длительные тюремные сроки для вандалов.

Массовые беспорядки и протесты против расового неравенства и произвола полиции вспыхнули во многих районах США из-за смерти в Миннеаполисе после задержания полицией афроамериканца Джорджа Флойда. Для наведения порядка к местным правоохранительным органам подключалась Национальная гвардия США. Примерно в 40 городах, включая Вашингтон и Нью-Йорк, вводился комендантский час. Затем в ряде американских городов протестующие принялись сносить памятники различным историческим фигурам, в том числе мореплавателю Христофору Колумбу, открывшему для европейцев Новый Свет.