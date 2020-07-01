В США более чем у 80 участников курсов по выживанию выявили коронавирус

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Карантин для 110 участников специального курса "Выживание, уклонение, сопротивление и спасение" введен в среду на военной базе Форт-Брэгг (штат Северная Каролина) в США. Об этом сообщило информационное агентство Associated Press.

По данным агентства, подготовка в рамках этого курса для военнослужащих была прекращена после того, как у одного из них был выявлен коронавирус. Последующая проверка показала, что инфекцией заражены 82 солдата и восемь инструкторов. Еще у 20 посещавших курсы военнослужащих коронавирус не обнаружен, но они также отправлены в карантин.

База Форт-Брэгг, где размещено Командование специальных операций Армии США - одна из крупнейших в мире, она занимает площадь в 650 кв. км, на ней проходят службу 57 тыс. военнослужащих.