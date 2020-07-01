Оперштаб Карачаево-Черкесии сообщил о преодолении регионом пика заражения коронавирусом

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Пик распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии преодолен, сообщил в среду оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что пик заболеваемости COVID-19 преодолен, и мы пошли на снижение. Об этом свидетельствует как стабилизация выявляемости заболевших, так и уменьшения числа госпитализированных", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в течение последних двух недель в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных с коронавирусом пациентов, а суточное количество выписанных из госпиталей превышает число прибывших для госпитализации. На скорое выздоровление пациентов влияет применение новых противовирусных препаратов, а медики республики приобрели практический опыт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, что также влияет на ситуацию с коронавирусом в республике.

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 79 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 599 случаев инфицирования, 1 491 житель выздоровел, 12 человек умерли.