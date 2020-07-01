{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

Оперштаб Карачаево-Черкесии сообщил о преодолении регионом пика заражения коронавирусом

В течение последних двух недель в республике отмечают снижение числа госпитализированных с коронавирусом пациентов

ЧЕРКЕССК, 1 июля. /ТАСС/. Пик распространения коронавирусной инфекции в Карачаево-Черкесии преодолен, сообщил в среду оперативный штаб по профилактике и противодействию распространения коронавирусной инфекции на территории региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"Сегодня с уверенностью можно говорить о том, что пик заболеваемости COVID-19 преодолен, и мы пошли на снижение. Об этом свидетельствует как стабилизация выявляемости заболевших, так и уменьшения числа госпитализированных", - говорится в сообщении.

В оперштабе отметили, что в течение последних двух недель в регионе наблюдается снижение числа госпитализированных с коронавирусом пациентов, а суточное количество выписанных из госпиталей превышает число прибывших для госпитализации. На скорое выздоровление пациентов влияет применение новых противовирусных препаратов, а медики республики приобрели практический опыт работы с пациентами, зараженными коронавирусом, что также влияет на ситуацию с коронавирусом в республике.

С 23 июня Карачаево-Черкесия перешла к первому этапу снятия введенных из-за пандемии ограничений: открылись магазины непродовольственных товаров площадью до 400 кв. м, салоны красоты, стоматологические клиники, автосервисы, начал работу межмуниципальный транспорт. Обязательным требованием остается соблюдение масочного режима и социального дистанцирования.

За последние сутки в республике выявили 79 случаев заражения коронавирусом, всего в Карачаево-Черкесии зафиксировано 3 599 случаев инфицирования, 1 491 житель выздоровел, 12 человек умерли.

Теги
РоссияСеверный КавказКарачаево-ЧеркесияСКФОПандемия коронавируса нового типа
Голосование по поправкам в конституцию
Чат-бот по поиску участка для голосования в Татарстане использовали около 100 тыс. раз
В течение 1 июля им воспользовались около 30 тыс. пользователей
Читать полностью