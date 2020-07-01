Фетисов считает, что ООН должна возглавить борьбу за сохранение окружающей среды

МОСКВА, 1 июля. /ТАСС/. Международное сообщество должно объединиться под эгидой ООН, отбросив конфликты и стремление к сиюминутной выгоде ради спасения окружающей среды, чтобы избежать экологической катастрофы. Об этом заявил посол доброй воли Программы ООН по окружающей среде (ЮНЕП), депутат Госдумы Вячеслав Фетисов на традиционном ужине с послами иностранных государств в Москве.

"Мы пришли к ситуации, на мой взгляд, к весьма трагической ситуации, - сказал он. - Мы стоим на грани экологической катастрофы. Если мы назвали сами себя разумными существами на этой планете, мы должны срочно предпринять усилия, понять, что это очень важная проблема. Иначе мы не сможем объяснить нашим детям и внукам, почему мы этого не сделали. Сами с проблемой экологии они уже не справятся. Мы можем это все преодолеть только в одном случае - переделав самих себя, прекратив конфликты между странами, которые стоят нам много времени и денег, и заставив бизнес думать о будущем, а не только о том, как заработать сейчас".

Фетисов добавил, что "если ООН, 75 лет основания которой мы празднуем в этом году, срочно не возглавит этот процесс, ни одна страна не справится с этим самостоятельно, и кризис из-за коронавируса тогда покажется незначительной проблемой по сравнению с тем, с чем еще предстоит столкнуться".

Исполнительный директор ЮНЕП Ингер Андерсен в видеообращении отметила, что не сомневается в успешной работе Фетисова в качестве посла доброй воли программы в России. "Мы призываем к фундаментальным изменениям по всему миру для защиты окружающей среды. Для этого нам нужны вдохновляющие примеры. Поэтому я очень рада приветствовать Вячеслава Фетисова как нового посла доброй воли Программы ООН по окружающей среде в России", - сказала она.

Андерсен добавила, что сейчас как никогда окружающий мир нуждается в усилиях по его сохранению, что подчеркнула пандемия коронавируса. "Коронавирус стал сильнейшим предупреждением от нашей планеты о необходимости перемен. Человеческая деятельность изменила 75% земной поверхности, сказавшись на состоянии земли, лесов, морей, - отметила она. - Мы сводим вместе виды, которые не контактируют в живой природе, наша деятельность приводит к тому, что человек оказывается во все более близком контакте с животными, мы уничтожаем их естественную среду обитания. Никогда прежде не существовало столько возможностей для передачи патогенов от диких животных к домашним и людям, что ведет к возникновению новых болезней".

Вячеслав Фетисов был назначен послом доброй воли Программы ООН по окружающей среде в России в начале июня. Он участвует и в других гуманитарных программах ООН, в том числе направленных на борьбу с изменениями климата и защиту экологии. Так, с 2018 года прославленный хоккеист является послом доброй воли ООН по Арктике и Антарктике, а также послом по туризму Всемирной туристской организации ООН.