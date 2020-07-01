СМИ: смертность из-за коронавируса в США может на четверть превышать официальные данные

НЬЮ-ЙОРК, 1 июля. /ТАСС/. Реальное число жертв заболевания, вызываемого новым коронавирусом, в США может превышать официальные показатели почти на четверть. Соответствующие оценки приводит в среду медицинский журнал JAMA Internal Medicine.

В статье приводятся результаты исследования, проведенного совместно специалистами Йельского университета (штат Коннектикут), Национальных институтов здравоохранения, компании Aledade, Массачусетского университета в Амхерсте и Университета Роскилле (Дания). Они пришли к выводу, что общее число зафиксированных за три месяца летальных исходов, превышающих ежегодные статистические показатели, на 28% выше количества смертей от COVID-19.

Так, по данным ученых, всего в США за период с начала марта по конец мая была зафиксирована 781 тыс. смертей, что на 122,3 тыс. превышает ежегодные статистические показатели. При этом к концу весны общее число умерших от последствий коронавируса составляло 95 235.

"Этот разрыв между зафиксированными случаями смерти от COVID-19 и общей избыточной смертностью может быть вызван несколькими факторами, в том числе количеством проводимых тестов [на наличие инфекции]", - указывают эксперты. Вместе с тем, по их словам, несовпадение статистических данных может объясняться "разницей в подходе к регистрации летальных случаев, предположительно связанных с COVID-19". "По мере того как развивалась пандемия, официальная статистика стала больше совпадать с прогнозами по избыточной смертности, - отмечается в докладе. - Возможно, это связано с увеличением количества проводимых тестов, а также улучшением распознавания признаков коронавируса в лабораторных условиях".

По информации Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США выявлено более 2,63 млн случаев заражения коронавирусом, умерли свыше 127,4 тыс. человек.