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Псковские власти установили выплаты за работу на избирательных участках в период пандемии

Глава региона Михаил Ведерников также отметил, что все требования эпидемиологической безопасности на избирательных участках были соблюдены

ТАСС, 1 июля. Жители Псковской области, работавшие на избирательных участках во время голосования по поправкам к Конституции РФ получат доплаты за работу во время пандемии коронавируса. Об этом в эфире "Вести-24. Псков" сообщил губернатор региона Михаил Ведерников.

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"Мы приняли решение совместно с председателем избирательной комиссии, чтобы была дополнительная выплата. Мы назвали ее "кодвиной" выплатой, именно за риск работы на избирательных участках", - сказал он.

Губернатор при этом подчеркнул, что все требования эпидемиологической безопасности на участках были соблюдены: избирателей обеспечили индивидуальными ручками и средствами защиты. "Поэтому сходить проголосовать было безопаснее, чем сходить в магазин", - отметил Ведерников.

Руководитель региона поблагодарил всех жителей Псковской области за активное участие в голосовании, а членов избиркома, общественных наблюдателей и волонтеров конституции - за работу. Как рассказал журналистам председатель облизбиркома Игорь Сопов, все 615 участков завершили работу в 20 часов, а первые результаты по итогам обработки протоколов голосования будут известны после полуночи.

"Сейчас наши комиссии приступили к подсчету бюллетеней. В начале будут распаковываться пакеты, которые запаковывались на протяжении предыдущих дней голосования - шести дней. Впоследствии эти бюллетени будут сложены вместе с бюллетенями, которые оказались в урнах для голосования сегодня. Потом мы произведем подсчет бюллетеней, и мы с вами узнаем результаты уже качественные, не количественные", - сказал Сопов.

 

Теги
РоссияВедерников, Михаил ЮрьевичПсковская областьПандемия коронавируса нового типаГолосование по поправкам в конституцию
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