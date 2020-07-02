Кирилл Серебренников полагает, что в будущем будет оправдан

НЬЮ-ЙОРК, 2 июля. /ТАСС/. Российский режиссер Кирилл Серебренников считает, что вынесенный ему приговор со временем будет пересмотрен. Об этом он заявил в интервью американскому журналу The Hollywood Reporter .

"Я не вор, не мошенник. Конечно, я это отрицаю. Я уверен, что однажды, когда изменятся обстоятельства, будет принято решение об оправдании. Но это вопрос времени", - приводит издание слова Серебренникова. Режиссер на прошлой неделе был приговорен к трем годам условно по делу "Седьмой студии".

Серебренников выразил убежденность в том, что обвинения в отношении него были необоснованными. Он заверил, что не разбирается в вопросах, касающихся финансов, и всегда избегал заниматься ими.

На вопрос, может ли он свободно передвигаться, режиссер ответил: "Я живу в Москве. Я могу уехать из Москвы в какое-либо другое место в России, но я не могу уехать из страны, пока не выплачу министерству культуры много денег, которых у меня точно нет". Он пояснил, что речь идет "почти о $2 млн".

Серебренников отметил, что получает сообщения от людей в других странах, в том числе Германии, Австрии, Франции. По словам режиссера, они собирают средства, чтобы оказать ему помощь.