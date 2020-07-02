Более 8 тыс. человек обследовано на иммунитет к коронавирусу в трех пилотных регионах РФ

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Роспотребнадзор обследовал в июне более 8,1 тыс. человек на популяционный иммунитет к новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге, Тюменской области и Хабаровском крае. Об этом в четверг сообщается на сайте ведомства.

"В июне 2020 года исследование популяционного иммунитета к новой коронавирусной инфекции проведено в пилотных регионах - в Санкт-Петербурге, Тюменской области, Хабаровском крае <...> Всего в пилотных регионах обследовано 8 168 человек, из них 2 722 в Санкт-Петербурге, 2 758 в Тюменской области, 2 688 волонтеров в Хабаровском крае", - говорится в сообщении.

Отмечается, что всего исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах Российской Федерации во всех федеральных округах страны.

Исследование проводилось среди детского и взрослого населения вне зависимости от того, был ли у них ранее обнаружен коронавирус. В обследованиях приняли участие дети от одного года до 17 лет включительно, а также взрослые шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.

"При обработке результатов исследования анализ проводят как по популяции региона в целом, так и в разных подгруппах: по возрасту, по полу, по профессии", - добавили в ведомстве, отметив, что данные о состоянии популяционного иммунитета необходимы для выявления особенностей эпидемического процесса, разработки прогноза развития эпидемиологической ситуации в отдельно взятом регионе и в стране в целом, а также планирования мероприятий по специфической и неспецифической профилактике коронавируса.

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 645 405 случаев заражения, выздоровел 422 931 человек, умерли 9 536. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.