"Известия": число бюджетных мест по ИТ-специальностям в РФ могут увеличить на 10%

МОСКВА, 2 июля. /ТАСС/. Рабочая группа по кадрам АНО "Цифровая экономика" совместно с Аналитическим центром при правительстве направила в Минобрнауки предложение увеличить число бюджетных мест в вузах по ИТ-специальностям с 73 тыс. до 80 тыс. мест к 2021 году. Об этом в четверг сообщают "Известия" со ссылкой на АНО "Цифровая экономика".

По данным издания, предложения были скорректированы Минобрнауки и направлены в правительство 15 июня. Ведомство предлагает увеличить число мест до 80 тыс., запланированных по федеральному проекту "Кадры для цифровой экономики", за счет студентов, которые учатся платно или по целевому набору.

"Показатели федерального проекта - это обязательства государства. Выполнение федерального проекта составлено с учетом потребности только в бюджетных местах. В связи с этим включение платных мест в расчет показателя проекта представляется нецелесообразным", - сообщил "Известиям" директор по направлению "Кадры для цифровой экономики" АНО "Цифровая экономика" Сергей Пилипенко.

Ранее Пилипенко в интервью сайту стопкоронавирус.рф. заявлял, что увеличение числа студентов на ИТ-направлениях в вузах отстает от заложенных в нацпроекте "Цифровая экономика" показателей. Он напомнил, что в соответствии с нацпроектом к 2024 году должно быть увеличено число принятых в вузы студентов на ИТ-специальности с 50 тыс. до 120 тыс. человек ежегодно.