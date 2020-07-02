Бурятия возобновила прием туристов из российских регионов

УЛАН-УДЭ, 2 июля. /ТАСС/. Туристические объекты Бурятии открылись для приема туристов из российских регионов после трехмесячного перерыва, действовавшего из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС в четверг в республиканском министерстве туризма.

"Со 2 июля коллективным средствам размещения разрешено принимать туристов из регионов РФ. Для приезжающих в Бурятию также было отменено правило об обязательной ранее двухнедельной самоизоляции после прибытия в регион", - сообщили в министерстве.

Послабления власти Бурятии начали вводить с 1 июня - тогда в республике разрешили работать туристическим базам и гостевым домам для жителей республики. С 4 июня возобновили работу по приему туристов особо охраняемые природные территории, входящие в ФГБУ "Заповедное Подлеморье", а с 18 июня в Забайкальском национальном парке разрешено принимать в том числе гостей из других регионов, но при условии их регистрации в Минздраве Бурятии. С 19 июня открыт для посетителей Байкальский государственный природный биосферный заповедник.

С 4 июля стартует чартерная программа в Бурятию, организованная при поддержке Федерального агентства по туризму, с участием туроператора "TUI Россия": в ближайшие выходные в Бурятию прибывает первый чартер со 160 туристами из Москвы. Всего за сезон - с 4 июля по 22 сентября - федеральный оператор планирует отправить в Улан-Удэ более 1,7 тыс. туристов, они будут летать на лайнерах Airbus A320 "Уральских авиалиний". Туристам, выбравшим путешествие в Бурятию, предлагаются две программы - на южном и восточном побережьях озера Байкал, в городе Улан-Удэ, с посещением семейских (старообрядческих) сел и этнокомплекса "Степной кочевник".

Туризм - одна из основных приоритетных отраслей экономики Бурятии, главной точкой притяжения для отдыхающих в республике является Байкал, на берегу которого сосредоточено большинство турбаз и гостевых домов. В регионе зарегистрировано 14 санаторно-курортных учреждений. За последнее десятилетие число гостей республики увеличилось вдвое: в 2019 году регион посетили около 400 тыс. официально зарегистрированных туристов. Помимо иностранцев из стран Азии и Европы чаще всего в Бурятию приезжают туристы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирской области, Красноярского края, Иркутской и Кемеровской областей.

Президент России Владимир Путин ранее потребовал форсировать развитие внутреннего туризма. Глава государства призвал бизнес формировать привлекательные маршруты и открывать новые туристические направления в стране. В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии.